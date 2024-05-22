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Скільки банків видають кредити на житло та під які ставки: НБУ повідомив про стан іпотеки

Україна, Середа 22 травня 2024 08:27
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Скільки банків видають кредити на житло та під які ставки: НБУ повідомив про стан іпотеки Фото: іпотеку в Україні видають за кошти платників податків (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Банки України в березні 2024 року видали 878 іпотечних кредитів на загальну суму 1,4 млрд гривень. Купівлю житла кредитують за державною програмою єОселя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

Про видачу нової іпотеки в березні поінформували дев’ять банків. Більшість угод, як і раніше, укладалася на вторинному ринку нерухомості.

"Рушієм іпотечного сегмента залишається пільгове кредитування в межах програми єОселя (майже всі кредити в березні надано в межах цієї програми)", - повідомили в прес-службі.

За даними НБУ, середньозважена ефективна ставка за іпотечними кредитами в березні п’ятий місяць поспіль залишилася на рівні 7,6% річних.

Скільки банків видають кредити на житло та під які ставки: НБУ повідомив про стан іпотеки

Програма єОселя

Банки України після початку війни суттєво скоротили видачу іпотечних кредитів. Зараз кредитують здебільшого за держаними програмами, коли за рахунок платників податків їм компенсують частину відсоткової ставки.

З початку 2024 року за програмою єОселя 4 тисячі українських родин взяли кредити на придбання житлана 6,7 млрд гривень.

У 2023 році державна програма єОселя розширилася. Кредити під 7% можуть взяти українці, які не мають власного житла, ветерани та внутрішньо переміщені особи. Умови участі в єОселі для військовослужбовців, силовиків, медиків, педагогів та науковців при цьому залишаються незмінними. Вони можуть отримати пільгову іпотеку під 3% річних.

Наразі в програмі беруть участь Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Укрексімбанк, "Сенс Банк" "Глобус Банк", "Скай Банк" та "Кредит Дніпро".

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