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Скільки балістичних і крилатих ракет РФ випустила по Україні: відповідь Резнікова

Фото: міністр оборони України Олексій Резніков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

З початку вторгнення російські військові випустили по Україні 821 ракету. Мова йде про крилаті та балістичні ракети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони України Олексія Резнікова.

"Станом на 10 березня, 821 російська ракета вже випущена по нашій країні. Це тільки крилаті, балістичні ракети", - сказав Резніков.

За його словами, кожні 10 застосувань системи NASAMS означає 10 збитих ракет агресора, 10 збережених будівель і об’єктів інфраструктури, а також сотні врятованих людських життів.

Саме тому Норвегія планує передати Україні додаткові пускові установки, пункти управління вогнем та ракети до систем зенітних ракетних комплексів NASAMS.

Вчора стало відомо, що Норвегія надасть Україні ще два повноцінні установки NASAMS у співпраці зі США.

Російські війська тримають на бойовому чергуванні в Чорному морі один ракетоносій. Загальний залп підготовлених до пуску "Калібрів" налічує 7 ракет.

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