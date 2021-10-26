"Скіфське золото" передадуть Україні до стабілізації ситуації в Криму, - суд

Україна здобула перемогу на суді по "скіфському золоту". Музей Алларда Пірсона в Амстердамі повинен передати колекцію "скіфського золота" на зберігання Україні до стабілізації ситуації в окупованому Криму.

Про це йдеться в рішенні Апеляційного суду Амстердама, йдеться в матеріалі РБК-Україна , посилаючись на сайт суду .

"Музей Алларда Пірсона повинен передати колекцію "скіфського золота" на зберігання Україні до стабілізації ситуації в Криму", - йдеться в постанові.

У документі також говориться, що це остаточне рішення завершує розгляд в Апеляційному суді.

"Сторони мають право подати апеляцію до Верховного суду Нідерландів",-повідомляє прес-служба суду.

Колекція "скіфського золота" з чотирьох кримських музеїв, близько 2 тисяч артефактів, була вивезена на виставку в музей Алларда Пірсона в Амстердамі на початку лютого 2014 року.