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"Скіфське золото" передадуть Україні до стабілізації ситуації в Криму, - суд

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Амстердам, Вівторок 26 жовтня 2021 14:00
"Скіфське золото" передадуть Україні до стабілізації ситуації в Криму, - суд Фото: Україна здобула перемогу на суді по "скіфському золоту" (encyclopediaofukraine.com)
Автор: Анастасія Рокитна

Україна здобула перемогу на суді по "скіфському золоту". Музей Алларда Пірсона в Амстердамі повинен передати колекцію "скіфського золота" на зберігання Україні до стабілізації ситуації в окупованому Криму.

Про це йдеться в рішенні Апеляційного суду Амстердама, йдеться в матеріалі РБК-Україна, посилаючись на сайт суду.

"Музей Алларда Пірсона повинен передати колекцію "скіфського золота" на зберігання Україні до стабілізації ситуації в Криму", - йдеться в постанові.

У документі також говориться, що це остаточне рішення завершує розгляд в Апеляційному суді.

"Сторони мають право подати апеляцію до Верховного суду Нідерландів",-повідомляє прес-служба суду.

Колекція "скіфського золота" з чотирьох кримських музеїв, близько 2 тисяч артефактів, була вивезена на виставку в музей Алларда Пірсона в Амстердамі на початку лютого 2014 року.

Нагадаємо, Апеляційний суд Амстердама визнав скіфське золото українською власністю і постановив передати його Україні.

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Скіфське золото
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