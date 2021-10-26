"Скіфське золото" передадуть Україні до стабілізації ситуації в Криму, - суд
Україна здобула перемогу на суді по "скіфському золоту". Музей Алларда Пірсона в Амстердамі повинен передати колекцію "скіфського золота" на зберігання Україні до стабілізації ситуації в окупованому Криму.
Про це йдеться в рішенні Апеляційного суду Амстердама, йдеться в матеріалі РБК-Україна, посилаючись на сайт суду.
"Музей Алларда Пірсона повинен передати колекцію "скіфського золота" на зберігання Україні до стабілізації ситуації в Криму", - йдеться в постанові.
У документі також говориться, що це остаточне рішення завершує розгляд в Апеляційному суді.
"Сторони мають право подати апеляцію до Верховного суду Нідерландів",-повідомляє прес-служба суду.
Колекція "скіфського золота" з чотирьох кримських музеїв, близько 2 тисяч артефактів, була вивезена на виставку в музей Алларда Пірсона в Амстердамі на початку лютого 2014 року.
Нагадаємо, Апеляційний суд Амстердама визнав скіфське золото українською власністю і постановив передати його Україні.