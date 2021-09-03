"Скифское золото": Апелляционный суд Амстердама перенес дату объявления решения
Апелляционный суд в Амстердаме (Нидерланды) перенес дату оглашения решения по делу о возвращении в Украину "скифского золота". Его планируют объявить 26 октября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместитель главы МИД Украины Эмине Джапарову.
Она выразила надежду, что суд подтвердит решение Окружного суда Амстердама от 2016 года о возвращении "скифского золота" в Украину
"Апелляционный суд Амстердама перенес дату вынесения решения по делу о возвращении экспонатов выставки "Крым.Золотой остров в Черном море" на 26 октября этого года", - сообщила Джапарова.
Ранее сообщалось, что судьи планируют объявить о своем решении по делу "скифского золота" до конца августа.
Напомним, в 2014 году коллекция "скифского золота" была передана для выставки в музее Алларда Пирсона в Амстердаме. На момент выставки Крым был аннексирован Россией. С тех пор права на скифское золото оспариваются в суде.