"Скифское золото": Апелляционный суд Амстердама перенес дату объявления решения

Апелляционный суд в Амстердаме (Нидерланды) перенес дату оглашения решения по делу о возвращении в Украину "скифского золота". Его планируют объявить 26 октября.

Она выразила надежду, что суд подтвердит решение Окружного суда Амстердама от 2016 года о возвращении "скифского золота" в Украину

"Апелляционный суд Амстердама перенес дату вынесения решения по делу о возвращении экспонатов выставки "Крым.Золотой остров в Черном море" на 26 октября этого года", - сообщила Джапарова.