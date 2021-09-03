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"Скіфське золото": Апеляційний суд Амстердама переніс дату винесення рішення

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П'ятниця 03 вересня 2021 12:30
"Скіфське золото": Апеляційний суд Амстердама переніс дату винесення рішення Фото: заступник глави МЗС Еміне Джапарова (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Апеляційний суд в Амстердамі (Нідерланди) переніс дату оголошення рішення у справі про повернення в Україну "скіфського золота". Його планують оголосити 26 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступницю глави МЗС України Еміне Джапарову.

Вона висловила сподівання, що суд підтвердить рішення Окружного суду Амстердаму від 2016 року щодо повернення "скіфського золота" в Україну

"Апеляційний суд Амстердама переніс заплановану дату винесення рішення у справі щодо повернення експонатів виставки "Крим.Золотий острів у Чорному морі" на 26 жовтня цього року", - повідомила Джапарова.

Раніше повідомлялося, що судді планують оголосити про своє рішення по справі "скіфського золота" до кінця серпня.

Нагадаємо, у 2014 році колекція "скіфського золота" була передана для виставки в музеї Алларда Пірсона в Амстердамі. На момент виставки Крим був анексований Росією. З того часу права на скіфське золото оскаржуються в суді.

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МЗС Еміне Джапарова
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