Скидки до 7 тысяч гривен: в Украине резко снизилась цена на iPhone XS

В первые дни января 2020 покупателям iPhone XS повезло – ведь цены значительно снизились. Это акционное предложение работает в торговых сетях всех официальных реселлеров - Цитрус , Алло , Мойо, iOn, Фокстрот, Эльдорадо, Комфи, Водафон, КТС и ТТТ. С 9 января стартовали распродажи в магазинах этих компаний, и скидка на отдельные модели смартфона достигает 7 тыс грн - до 19 999 грн за iPhone XS!

Для пользователей, которые предпочитают большую диагональ экрана, а именно 6.3”, также разработаны скидки. В частности, iPhone XS Max в сетях Алло и Цитрус продают на 9 тыс грн дешевле обычной стоимости. Таким образом, акционная цена на этот смартфон составляет 23 999, что значительно «приятнее» для потребителя, чем 32 999 грн за ту же модель.

«Официальные реселлеры техники Apple в Украине с гордостью сообщают о таком решении, направленном в первую очередь на наших постоянных и лояльных клиентов. Мы даем возможность покупателю потратить значительно меньше денег, но при этом стать обладателем статусного смартфона. Или устроить сюрприз близкому человеку, подарив такую незаменимую вещь, которая обязательно поднимет ему или ей настроение в послепраздничный период», – говорится в сообщении представителей торговых сетей.

Если вы все еще не убеждены в том, что покупка iPhone XS прямо сейчас – это удачное решение, то обратите внимание на некоторые из характеристик этого девайса:

возможность быстрой зарядки до 50% всего за полчаса;

улучшенная оптическая стабилизация;

экран OLED, обладает расширенным цифровым охватом;

элитные материалы корпуса - стекло и сталь;

функция записи и проигрывания стереозвука