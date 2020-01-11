Знижки до 7 тисяч гривень: в Україні різко знизилася ціна на iPhone XS

У перші дні січня 2020 покупцям iPhone XS пощастило - адже ціни значно знизилися. Ця акційна пропозиція працює в торгових мережах всіх офіційних реселерів - Цитрус, Алло, Мойо, iOn, Фокстрот, Ельдорадо, Комфі, Водафон, КТС і ТТТ. З 9 січня стартували розпродажі в магазинах цих компаній, і знижка на окремі моделі смартфона досягає 7 тис грн - до 19 999 грн за iPhone XS!

Для користувачів які надають перевагу більшій діагоналі екрану, а саме - 6.3 ", також розроблені знижки. Зокрема, iPhone XS Max в мережах Алло і Цитрус продають на 9 тис грн дешевше за звичайну вартість. Таким чином, акційна ціна на цей смартфон становить 23 999, що значно "приємніше" для споживача, ніж 32 999 грн за ту ж модель.

"Офіційні реселлери техніки Apple в Україні з гордістю повідомляють про таке рішення, направлене в першу чергу на наших постійних і лояльних клієнтів. Ми даємо можливість покупцеві витратити значно менше грошей, але при цьому стати володарем статусного смартфона. Або влаштувати сюрприз близькій людині, подарувавши таку незамінну річ, яка обов'язково підніме йому або їй настрій в післясвятковий період", - йдеться в повідомленні представників торгових мереж.

Якщо ви все ще не впевнені в тому, що покупка iPhone XS прямо зараз - це вдале рішення, то зверніть увагу на деякі з характеристик цього девайса:

можливість швидкої зарядки до 50% всього за півгодини;

поліпшена оптична стабілізація;

екран OLED, володіє розширеним цифровим охопленням;

елітні матеріали корпусу - скло і сталь;

функція запису і програвання стереозвуку

Продажі оригінальних iPhone XS і iPhone XS Max за акційними цінами стартували тільки у офіційних продавців техніки Apple, а саме в магазинах Комфі, iOn, Фокстрот, Мойо, Алло, Цитрус, Водафон, Ельдорадо, ТТТ і КТС. Тут ви придбаєте оригінальний iPhone, отримаєте фіскальний чек підтверджує покупку, а також офіційну гарантію від виробника.