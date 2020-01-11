ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Скидки до 7 тысяч гривен: в Украине резко снизилась цена на iPhone XS

Новости » Пресс-релизы     11.01.2020 - 13:44
Скидки до 7 тысяч гривен: в Украине резко снизилась цена на iPhone XS

В первые дни января 2020 покупателям iPhone XS повезло – ведь цены значительно снизились. Это акционное предложение работает в торговых сетях всех официальных реселлеров - Цитрус, Алло, Мойо, iOn, Фокстрот, Эльдорадо, Комфи, Водафон, КТС и ТТТ. С 9 января стартовали распродажи в магазинах этих компаний, и скидка на отдельные модели смартфона достигает 7 тыс грн - до 19 999 грн за iPhone XS!

Для пользователей, которые предпочитают большую диагональ экрана, а именно 6.3”, также разработаны скидки. В частности, iPhone XS Max в сетях Алло и Цитрус продают на 9 тыс грн дешевле обычной стоимости. Таким образом, акционная цена на этот смартфон составляет 23 999, что значительно «приятнее» для потребителя, чем 32 999 грн за ту же модель.

«Официальные реселлеры техники Apple в Украине с гордостью сообщают о таком решении, направленном в первую очередь на наших постоянных и лояльных клиентов. Мы даем возможность покупателю потратить значительно меньше денег, но при этом стать обладателем статусного смартфона. Или устроить сюрприз близкому человеку, подарив такую незаменимую вещь, которая обязательно поднимет ему или ей настроение в послепраздничный период», – говорится в сообщении представителей торговых сетей.

Если вы все еще не убеждены в том, что покупка iPhone XS прямо сейчас – это удачное решение, то обратите внимание на некоторые из характеристик этого девайса:

  • возможность быстрой зарядки до 50% всего за полчаса;
  • улучшенная оптическая стабилизация;
  • экран OLED, обладает расширенным цифровым охватом;
  • элитные материалы корпуса - стекло и сталь;
  • функция записи и проигрывания стереозвука

Продажи оригинальных iPhone XS и iPhone XS Max по акционным ценам стартовали только у официальных продавцов техники Apple, а именно в магазинах Комфи, iOn, Фокстрот, Мойо, Алло, Цитрус, Водафон, Эльдорадо, ТТТ и КТС. Здесь вы приобретете оригинальный iPhone, получите фискальный чек, подтверждающий покупку, а также официальную гарантию от производителя.

Новости Украины
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь