ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Знижки до 7 тисяч гривень: в Україні різко знизилася ціна на iPhone XS

Новини » Прес-релізи     11.01.2020 - 13:44
Знижки до 7 тисяч гривень: в Україні різко знизилася ціна на iPhone XS

У перші дні січня 2020 покупцям iPhone XS пощастило - адже ціни значно знизилися. Ця акційна пропозиція працює в торгових мережах всіх офіційних реселерів - Цитрус, Алло, Мойо, iOn, Фокстрот, Ельдорадо, Комфі, Водафон, КТС і ТТТ. З 9 січня стартували розпродажі в магазинах цих компаній, і знижка на окремі моделі смартфона досягає 7 тис грн - до 19 999 грн за iPhone XS!

Для користувачів які надають перевагу більшій діагоналі екрану, а саме - 6.3 ", також розроблені знижки. Зокрема, iPhone XS Max в мережах Алло і Цитрус продають на 9 тис грн дешевше за звичайну вартість. Таким чином, акційна ціна на цей смартфон становить 23 999, що значно "приємніше" для споживача, ніж 32 999 грн за ту ж модель.

"Офіційні реселлери техніки Apple в Україні з гордістю повідомляють про таке рішення, направлене в першу чергу на наших постійних і лояльних клієнтів. Ми даємо можливість покупцеві витратити значно менше грошей, але при цьому стати володарем статусного смартфона. Або влаштувати сюрприз близькій людині, подарувавши таку незамінну річ, яка обов'язково підніме йому або їй настрій в післясвятковий період", - йдеться в повідомленні представників торгових мереж.

Якщо ви все ще не впевнені в тому, що покупка iPhone XS прямо зараз - це вдале рішення, то зверніть увагу на деякі з характеристик цього девайса:

  • можливість швидкої зарядки до 50% всього за півгодини;
  • поліпшена оптична стабілізація;
  • екран OLED, володіє розширеним цифровим охопленням;
  • елітні матеріали корпусу - скло і сталь;
  • функція запису і програвання стереозвуку

Продажі оригінальних iPhone XS і iPhone XS Max за акційними цінами стартували тільки у офіційних продавців техніки Apple, а саме в магазинах Комфі, iOn, Фокстрот, Мойо, Алло, Цитрус, Водафон, Ельдорадо, ТТТ і КТС. Тут ви придбаєте оригінальний iPhone, отримаєте фіскальний чек підтверджує покупку, а також офіційну гарантію від виробника.

Новини України
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся