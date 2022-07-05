Скидки до 25%: чем киевские застройщики заманивают покупателей квартир

Каких скидок можно ожидать

Размер скидок будет зависеть прежде всего от:

стадии строительства жилого комплекса или секции;

остатка нереализованных квартир;

финансовой способности застройщика вести работы с минимальным привлечением средств покупателей.

По мнению эксперта, в объектах, в которых выполнено более 70% строительных работ, при условии 100% оплаты стоимости квартиры, размер скидок может варьироваться от 10% до 15% в гривневом эквиваленте. В объектах, в которых работы выполнены лишь на 50% – скидка может достигать 25% в гривне.

"Сейчас речь идет о том, что скидки будут применяться на квартиры, выставленные на продажу по довоенным ценам. Застройщики будут рассчитывать на привлечение потенциальных покупателей в объекты с высокой степенью готовности", – отметил Владимир Семенцов.

Повышение цен остановит рынок

По итогам 2021 года стоимость квадратного метра на первичном рынке, в зависимости от класса ЖК, выросла на 25-35% в долларовом эквиваленте. В то же время со второй половины ноября в крупнейших украинских городах наблюдалось снижение количества сделок в среднем на 15-20%. И до начала военных действий прогнозировалось, что 2022 год будет годом относительно стабильных цен. Фото: Виталий Носач, РБК-Украина

Фактически в IV квартале 2021 года цены на новостройки достигли своего экономически обоснованного максимума. Именно поэтому, по состоянию на конец июня 2022 года, несмотря на рост себестоимости строительства, вызванный военной агрессией РФ, и в условиях почти нулевого спроса, увеличение стоимости квадратного метра может сыграть только на снижение спроса.

Будут ковать только те, кому очень нужно

Владимир Семенцов обратил внимание на то, что в ближайшие месяцы девелоперы постараются привлечь покупателей, но не из-за искусственного "ажиотажа" или "страха" предстоящего поднятия цен.

Весомые скидки, более лояльные условия рассрочки и публичность застройщика информирования о переносе сроков ввода объектов в эксплуатацию, об общем состоянии дел на рынке и изменения в планах компании, которые способные вернуть доверие покупателей и частично повлиять на решение вложить деньги в ту или иную новостройку.

Вместе с тем, пока идут активные боевые действия и дальнейшие последствия войны непрогнозируемы, не стоит рассчитывать на существенный рост спроса на первичном рынке жилья.

"До сентября-октября вряд ли возможно изменение этой тенденции: продажи жилья на первичном рынке будут точечными, преимущественно по субъективным причинам конкретного покупателя, а не благодаря конъюнктуре рынка", – подчеркнул эксперт.