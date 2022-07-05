Знижки до 25%: чим київські забудовники заманюють покупців квартир

Яких знижок можна очікувати

Розмір знижок залежатиме насамперед від:

стадії будівництва житлового комплексу чи секції;

залишку нереалізованих квартир;

фінансової спроможності забудовника вести роботи з мінімальним залученням коштів покупців.

На думку експерта, в об’єктах, в яких виконано понад 70% будівельних робіт, за умови 100% сплати вартості квартири, розмір знижок може варіюватися від 10% до 15% в гривневому еквіваленті. В об’єктах, в яких роботи виконані лише на 50% – знижка може сягати 25% в гривні.

"Наразі мова йде про те, що знижки застосовуватимуться на квартири, виставлені на продаж за довоєнними цінами. Забудовники розраховуватимуть на залучення потенційних покупців в об’єкти з високим ступенем готовності", – зауважив Володимир Семенцов.

Підвищення цін зупинить ринок

За підсумками 2021 року вартість квадратного метру на первинному ринку, в залежності від класу ЖК, зросла на 25-35% в доларовому еквіваленті. Водночас з другої половини листопада в найбільших українських містах спостерігалося зниження кількості угод в середньому на 15-20%. І до початку воєнних дій прогнозувалося, що 2022 рік буде роком відносно стабільних цін. Фото: Віталий Носач, РБК-Україна

Фактично у IV кварталі 2021 року ціни на новобудови досягли свого економічно обґрунтованого максимуму. Саме тому, станом на кінець червня 2022 року, попри зростання собівартості будівництва, спричинене військовою агресією РФ, та в умовах майже нульового попиту, збільшення вартості квадратного метра може зіграти тільки на зниження попиту.

Куватимуть тільки ті, кому дуже потрібно

Володимир Семенцов звернув увагу на те, що у найближчі місяці девелопери намагатимуться залучити покупців, але не через штучний "ажіотаж" чи "страх" майбутнього підняття цін.

Вагомі знижки, більш лояльні умови розтермінування та публічність забудовника, спрямована на інформування про перенесення термінів введення об’єктів в експлуатацію, про загальний стан справ на ринку та зміни у планах компанії, які здатні повернути довіру покупців та частково вплинути на рішення вкласти гроші в ту чи іншу новобудову.

Разом з тим, поки тривають активні бойові дії та подальші наслідки війни непрогнозовані, не варто розраховувати на суттєве зростання попиту на первинному ринку житла.

"До вересня-жовтня навряд чи можлива зміна цієї тенденції: продажі житла на первинному ринку будуть точковими, переважно через суб’єктивні причини конкретного покупця, а не завдяки кон’юнктурі ринку", – підкреслив експерт.