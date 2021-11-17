Скидка на транзит и предоставление хранилищ: Зеленский предложил ЕС помощь с энергокризисом

Сегодня состоялся телефонный разговор президента Владимира Зеленского и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Стороны подняли вопрос касательно энергетической безопасности Европы.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента
Во время разговора Зеленский подчеркнул, что газопровод "Северный поток-2" является угрозой не только для Украины, но и для всей Европы.
В то же время, как отметил президент, избежать кризиса можно благодаря созданию региональной платформы с укреплением энергетической безопасности.
Украина, со своей стороны, готова: