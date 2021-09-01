Вместо Скичко и Колыхаева: стартовал избирательный процесс народных депутатов в двух округах

Выборы назначили из-за прекращения полномочий народных депутатов Игоря Колыхаева (избран мэром Херсона) и Александра Скичко (назначен главой Черкасской ОГА).

В выборах, которые запланированы на 31 октября, смогут принять участие более 290 тысяч избирателей (более 160 тысяч в ОВО № 184 и более 130 тысяч в ОВО № 197). Голосование будет проходить на 188 избирательных участках в Херсонской облаасти и 141 избирательном участке в Черкасской.

Календарь избирательного процесса: