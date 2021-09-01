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Вместо Скичко и Колыхаева: стартовал избирательный процесс народных депутатов в двух округах

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Среда 01 сентября 2021 11:04
Вместо Скичко и Колыхаева: стартовал избирательный процесс народных депутатов в двух округах Фото: стартовал избирательный процесс на довыборах в Раду (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Сегодня, 1 сентября, стартовал избирательный процесс народных депутатов в двух округах. Назначьте депутатов Рады в №184 (Херсонская область) и №197 (Черкасская область) округах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ЦИК.

Выборы назначили из-за прекращения полномочий народных депутатов Игоря Колыхаева (избран мэром Херсона) и Александра Скичко (назначен главой Черкасской ОГА).

В выборах, которые запланированы на 31 октября, смогут принять участие более 290 тысяч избирателей (более 160 тысяч в ОВО № 184 и более 130 тысяч в ОВО № 197). Голосование будет проходить на 188 избирательных участках в Херсонской облаасти и 141 избирательном участке в Черкасской.

Календарь избирательного процесса:

  • с 1 по 30 сентября пройдет выдвижение кандидатов в народные депутаты путем самовыдвижения (политическими партиями до 20 сентября);
  • с 1 по 30 сентября - подача документов в ЦИК для регистрации кандидатов в депутаты;
  • до 20 октября - принятие ЦИК решения об отмене регистрации кандидата (соответствующие обращения могут подаваться до 18 октября)
  • 29 октября - окончания предвыборной агитации;
  • до 15 ноября включительно - установление результатов выборов.
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