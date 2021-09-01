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Замість Скічка і Колихаєва: стартував виборчий процес народних депутатів в двох округах

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Середа 01 вересня 2021 11:04
Замість Скічка і Колихаєва: стартував виборчий процес народних депутатів в двох округах Фото: стартував виборчий процес на довиборах в Раду (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Сьогодні, 1 вересня, стартував виборчий процес народних депутатів в двох округах. Перевиберуть депутатів Ради в №184 (Херсонська область) та №197 (Черкаська область) округах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ЦВК.

Вибори призначили через припинення повноважень народних депутатів Ігоря Колихаєва (обраний мером Херсона) та Олександра Скічка (призначений главою Черкаської ОДА).

У виборах, які заплановані на 31 жовтня, зможуть взяти участь понад 290 тисяч виборців (понад 160 тисяч в ОВО № 184 та понад 130 тисяч в ОВО № 197). Голосування відбуватиметься на 188 виборчих дільницях в Херсонській облаасті та 141 виборчій дільниці в Черкаській.

Календар виборчого процесу:

  • з 1 до 30 вересня відбуватиметься висування кандидатів у народні депутати шляхом самовисування (політичними партіями до 20 вересня);
  • з 1 до 30 вересня - подання документів до ЦВК для реєстрації кандидатів у депутати;
  • до 20 жовтня - прийняття ЦВК рішення про скасування реєстрації кандидата (відповідні звернення можуть подаватися до 18 жовтня);
  • 29 жовтня - закінчення передвиборної агітації;
  • до 15 листопада включно - встановлення результатів виборів.
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