Скеровано до суду справу проти колишніх міністра інфраструктури та його першого заступника

У межах досудового розслідування встановлено, що у 2015 році міністр спільно зі своїм першим заступником, який також був головою Тарифної ради Міністерства інфраструктури видав наказ, який дозволяв приватним компаніям стягувати половину ставки корабельного збору із суден в морському порту "Південний".

Цей наказ було видано попри те, що акваторія морського порту "Південний" є державною власністю та перебуває у користуванні АМПУ і право на збори належить виключно державному підприємству.

Натомість відповідно до цього наказу державному підприємству призначалась усього частина коштів, інша частина стягувалась приватними компаніями. У результаті, ДП АМПУ було завдано понад 49,63 млн доларів збитків, що підтверджено відповідними висновками експертиз.

Дії експосадовців кваліфіковані як зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 КК). Санкція передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

У САП зауважили, що отримали справу від СБУ та Нацполіції восени 2019 року.