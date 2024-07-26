Направлено в суд дело против бывших министра инфраструктуры и его первого заместителя

В рамках досудебного расследования установлено, что в 2015 году министр совместно со своим первым заместителем, который также являлся председателем Тарифного совета Министерства инфраструктуры, издал приказ, позволявший частным компаниям взимать половину ставки корабельного сбора с судов в морском порту "Южный".

Этот приказ был издан, несмотря на то, что акватория морского порта "Южный" является государственной собственностью и находится в пользовании АМПУ и право на сбор принадлежит исключительно государственному предприятию.

В соответствии с этим приказом государственному предприятию назначалась всего часть средств, другая часть взималась частными компаниями. В результате, ГП АМПУ было нанесено более 49,63 млн долларов ущерба, что подтверждено соответствующими выводами экспертиз.

Действия єкс-чиновников квалифицированы как злоупотребление властью или служебным положением, что повлекло тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 УК). Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от трех до шести лет.

В САП отметили, что получили дело от СБУ и Нацполиции осенью 2019 года.