"Скеля" прорвала позиції росіян і допомогла бійцям 159-ї бригади вийти з оточення (відео)

Бійці 159-ї окремої механізованої бригади, частина з яких перебувала на позиціях понад 10 місяців, опинилися в оточенні та звернулися по допомогу до 425 окремого штурмового полку "Скеля".
Про це пише РБК-Україна з посиланням на репортаж, оприлюднений 425 ОШП "Скеля".
"Ми звернулися до полку “Скеля” по допомогу, щоб допомогли нам вийти з оточення", - розповів один із військовослужбовців 159-ї бригади у відео.
Інший боєць 159-ї бригади розповів, що провів на позиціях сім місяців, а частина його побратимів - до 11 місяців. За його словами, ситуація ускладнилася після того, як російські військові почали просочуватися з обох боків населеного пункту, де перебували українські бійці.
"Ми були в оточенні десь із лютого і по цей день", - сказав військовослужбовець.
Він також описав стан людей на позиціях: виснаження, нестачу їжі та води.
"На позиції ми всі були виснажені. Це голод, це зневоднення", - розповів боєць.
У "Скелі" зазначили, що після звернення командир полку відреагував одразу. Штурмовики прорвалися через російські позиції, зайшли в населений пункт і розчистили шлях для евакуації українських військових.
"Скеля" прорвала позиції РФ і допомогла суміжникам вийти з оточення (прес-служба)
За даними "Скелі", у результаті операції вдалося забрати 21 українського військовослужбовця. Під час виконання завдання також було взято в полон 9 російських військових.
Операція не обмежилася виведенням військових. Бійці "Скелі" також евакуювали двох цивільних, які перебували в сірій зоні.
Одна з евакуйованих розповіла, що люди ховалися в погребі.
"Прийшли хлопці, сказали: збирайте документи. Прийшли, забрали нас, вивезли звідти", - розповіла вона.
Після евакуації цивільних передали волонтерам.
У репортажі військові 159-ї бригади кажуть, що після операції всі, кого вдалося забрати, живі.
"Наразі все добре з усіма. Всі живі, всі здорові", - сказав один із військових.
Як повідомлялось, 425-й окремий штурмовий полк "Скеля" перейшов в оперативне підпорядкування 1-го корпусу Нацгвардії "Азов". Підрозділи вже успішно виконують спільні бойові завдання на фронті.