Не сказав би, що Україні буде легше з президентом Гарріс, ніж із Трампом, - Чалий

Україні доведеться працювати з тим, кого обере американський народ, тому треба готувати різні інструменти для цього. При цьому навряд чи Україні буде легше з президентом Гарріс, ніж із Трампом.

"Велика помилка вважати, що ті люди, які зараз оточують Трампа, будуть на посадах в Білому Домі. Це не так. Там буде перехідна команда, і вона буде формувати цей список. Отже, є баланси, певні обставини, і є Конгрес, врешті-решт", - наголошує він.

При цьому, на думку експерта, Україні навряд чи буде легше з кандидаткою від демократів, маючи на увазі Камалу Гарріс.

"Ті люди, які були в її команді раніше, з ними дуже складно. Я з ними працював, вони з команди Обами. Тоді вони не мали бажання допомагати Україні летальними озброєннями. Це була стіна непробивна. Щоправда, зараз Гарріс звільнила частину - із 47 людей стафу 44 вже не працюють з нею. Залишились лише найближчі помічники і помічниці. Ну і пан Філ Гордон, який є її радником із національної безпеки. Так чи можна сказати, де нам буде легше з точки зору дипломатичної роботи?" - задається риторичним питанням експерт.