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Скасують понад 90% мит: уряд подав до Ради угоду про вільну торгівлю з Туреччиною

Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів схвалив та подав до Верховної ради законопроект про ратифікацію Угоди про вільну торгівлю між Україною та Туреччиною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем’єр-міністра Дениса Шмигаля під час засідання уряду.

"Будуть скасовані мита на значну кількість українських товарів, зокрема на 93% наших промислових товарів", - сказав він.

За його словами, Туреччина серед п’ятірки наших основних торговельних партнерів, тому ця угода створює нові можливості для українського бізнесу.

Угода про вільну торгівлю з Туреччиною

Нагадаємо, Україна та Туреччина підписали угоду про вільну торгівлю у Києві 3 лютого 2022 року у присутності президентів Володимира Зеленського та Реджепа Тайіпа Ердогана.

За прогнозами Мінекономіки, угода щорічно даватиме +2,2% до ВВП України, а товарообіг зросте на 38%.

Документ передбачає встановлення Туреччиною 0% мит на 10 337 товарних позицій, що становило 95% загальної кількості товарів, що експортуються Україною. Крім того, ще на 1348 товарних позицій діятимуть тарифні квоти чи знижені мита.

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Турция