Скасування виплат і статус. Які зміни готують для українських біженців у Польщі

Що чекає на українських біженців у 2025 році

29 березня 2024 року Міністерство внутрішніх справ та адміністрації Польщі опублікувало опис змін, які передбачені у законодавстві про допомогу українським громадянам у зв'язку із війною в Україні. Законопроект буде направлений на міжвідомчі та громадські консультації, а у квітні може бути поданий на голосування до Сейму.

Згідно із проектом змін до закону, перебування громадян України, які отримали номер PESEL UKR, буде законним до 30 вересня 2025 року. З 2025 року можна буде змінити статус проживання з поточного тимчасового захисту на тимчасове проживання терміном на 3 роки.

Пропозиція МВС передбачає, що змінити статус тимчасового проживання зможуть громадяни України, які відповідають таким умовам:

які оновлять усі необхідні дані в базі даних PESEL UKR в органах влади гміни;

подадуть електронну заяву до воєводи;

їхній статус UKR активний на 4 березня 2024 року та на дату подання заяви;

служби безпеки не висуватимуть жодних заперечень щодо зміни статусу проживання.

Після успішного проходження процедури особа отримає картку проживання з поміткою "раніше мала тимчасовий захист".

Фото: Оформлення документів у Польщі (gettyimages.com)

Важливі зміни у програмі підтримки

Чиновники проаналізували поточну ситуацію з українськими біженцями і після консультацій з воєводами та організаціями, які займаються допомогою біженцям з України, підготували зміни до програми підтримки.

Зокрема, МВС пропонує з 1 липня фінансувати розміщення та харчування біженців із України, які перебувають в особливо скрутному становищі, лише на підставі укладеної угоди з місцевим воєводою або органом місцевого самоврядування. Також зміняться правила оплати за проживання та харчування в колективних центрах розміщення, щоб стягнення цих коштів було ефективнішим.

Зміни стосуватимуться закінчення терміну дії грошової допомоги з відшкодуванням власникам приватних приміщень витрат на розміщення та харчування українських біженців.

З 1 липня 2024 року припиняться також такі види фінансової підтримки:

одноразова грошова допомога у розмірі 300 злотих;

фотографування на документи.

Плануються також зміни в частині обов’язку дітей з України відвідувати систему польської освіти та в сфері визнання кваліфікацій, зокрема, психологів.

Фото: Допомогу новоприбулим біженцям скасують (gettyimages.com)

Уряд ще обговорюватиме зміни з громадськими організаціями

Зазначається, що початкові пропозиції були представлені під час зустрічі з воєводами, консулом України в Польщі, спільною комісією уряду та місцевого самоврядування та організаціями, які допомагають українським біженцям у Польщі.

Далі розпочнуться широкі міжвідомчі та громадські консультації. На 9 квітня запланована зустріч з представниками громадських та міжнародних організацій.

Проект змін до закону розроблений у співпраці з іншими відомствами, зокрема: з Міністерством національної освіти, Міністерством сім'ї, праці та соціальної політики, Міністерством охорони здоров'я та Канцелярією прем'єр-міністра.