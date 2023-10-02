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Скасування статусу. У Швейцарії вивчають умови припинення тимчасового захисту для українців

Швейцарія, Берн, Понеділок 02 жовтня 2023 16:44
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Скасування статусу. У Швейцарії вивчають умови припинення тимчасового захисту для українців Фото: Підтримка України у Швейцарії (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Швейцарія надала прихисток 65 400 біженцям із України із правом працювати та доступом до шкільної освіти. Зараз влада починає вивчати варіанти дій та порядок скасування статусу S у майбутньому.

Таке доручення отримали Державний секретаріат з міграції (SEM) та кантони, повідомляє РБК-Україна з посиланням на swissinfo.ch.

Як заявили у Федеральній раді, особливий міграційний режим дозволяв приймати у країні біженців без проходження звичайної процедури надання притулку. Він був спочатку орієнтований на швидке повернення таких біженців на батьківщину. Проте безпечне повернення в Україну наразі неможливе.

Тому чиновники мають вивчити правові, організаційні та процедурні питання у зв'язку з можливим скасуванням у майбутньому статусу S для українців. Це дасть можливість діяти скоординовано.

План, який планується розробити, повинен містити оперативні заходи, а також рекомендації щодо термінів виїзду, можливих винятків із правил та форм фінансової та іншої підтримки повернення біженців додому.

"Щойно можна буде передбачити безпечне повернення і скасування статусу захисту S, рекомендації з концепції будуть переглянуті та адаптовані до поточних обставин. Лише після цього Федеральна рада у координації з європейськими країнами остаточно ухвалить рішення щодо модальностей скасування", йдеться у заяві.

Наразі діє рішення не скасовувати статус S принаймні до 4 березня 2024 року. Найближчими тижнями Федеральна рада ухвалить рішення про те, як діяти далі.

У європейських країнах розмірковують про підтримку українських біженців, які вирішать повернутися в Україну. Відповідні пропозиції розглядають уряди. Швейцарія й зараз виплачує на дорогу близько 500 євро на людину.

Раніше ми повідомляли, що українські біженці можуть жити і працювати в Данії до березня 2025 року. Про продовження дії спецзакону заявило Міністерство імміграції та інтеграції країни.

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