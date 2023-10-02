Скасування статусу. У Швейцарії вивчають умови припинення тимчасового захисту для українців
Швейцарія надала прихисток 65 400 біженцям із України із правом працювати та доступом до шкільної освіти. Зараз влада починає вивчати варіанти дій та порядок скасування статусу S у майбутньому.
Таке доручення отримали Державний секретаріат з міграції (SEM) та кантони, повідомляє РБК-Україна з посиланням на swissinfo.ch.
Як заявили у Федеральній раді, особливий міграційний режим дозволяв приймати у країні біженців без проходження звичайної процедури надання притулку. Він був спочатку орієнтований на швидке повернення таких біженців на батьківщину. Проте безпечне повернення в Україну наразі неможливе.
Тому чиновники мають вивчити правові, організаційні та процедурні питання у зв'язку з можливим скасуванням у майбутньому статусу S для українців. Це дасть можливість діяти скоординовано.
План, який планується розробити, повинен містити оперативні заходи, а також рекомендації щодо термінів виїзду, можливих винятків із правил та форм фінансової та іншої підтримки повернення біженців додому.
"Щойно можна буде передбачити безпечне повернення і скасування статусу захисту S, рекомендації з концепції будуть переглянуті та адаптовані до поточних обставин. Лише після цього Федеральна рада у координації з європейськими країнами остаточно ухвалить рішення щодо модальностей скасування", – йдеться у заяві.
Наразі діє рішення не скасовувати статус S принаймні до 4 березня 2024 року. Найближчими тижнями Федеральна рада ухвалить рішення про те, як діяти далі.
У європейських країнах розмірковують про підтримку українських біженців, які вирішать повернутися в Україну. Відповідні пропозиції розглядають уряди. Швейцарія й зараз виплачує на дорогу близько 500 євро на людину.
Раніше ми повідомляли, що українські біженці можуть жити і працювати в Данії до березня 2025 року. Про продовження дії спецзакону заявило Міністерство імміграції та інтеграції країни.
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