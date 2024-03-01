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Скасування спецобов’язку з експорту електроенергії дозволить отримати значні надходження до бюджету, - експерт

П'ятниця 01 березня 2024 19:52
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Скасування спецобов’язку з експорту електроенергії дозволить отримати значні надходження до бюджету, - експерт Фото: скасування спецобов’язку з експорту електроенергії дозволить отримати значні надходження до бюджету (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Завдяки скасуванню діючого спеціального обов’язку з експорту електроенергії (експортне ПСО) державний бюджет України може отримати значні грошові надходження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на директора енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимира Омельченка.

Він зазначив, що останні декілька тижнів експорт електричної енергії перевищує її імпорт.

Окрім того, нещодавно оператори систем постачання електроенергії континентальної Європи ENTSO-E прийняли рішення щодо збільшення експортних лімітів із України та Молдови з 400 МВт до 550 МВт.

"Збільшення експорту електроенергії може стати важливим фактором фінансової стабілізації української енергетики й приносити значні кошти до державної скарбниці у військовий час. Однак, для цього Україна має імплементувати максимально повно законодавство ЄС й вдосконалити діючу модель ринку е/е та відмінити експортне ПСО", - наголосив Омельченко.

Раніше державне підприємство "Енергетична компанія України" закликало до скасування спецобов'язку з експорту електроенергії.

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Електроенергія
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