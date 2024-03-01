Отмена спецобязанности по экспорту электроэнергии позволит получить доппоступления в бюджет, - эксперт

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора энергетических программ "Центра Разумкова" Владимира Омельченко.

Он отметил, что в последние несколько недель экспорт электрической энергии превышает ее импорт.

Кроме того, недавно операторы систем снабжения электроэнергией континентальной Европы ENTSO-E приняли решение об увеличении экспортных лимитов из Украины и Молдовы с 400 МВт до 550 МВт.

"Увеличение экспорта электроэнергии может стать важным фактором финансовой стабилизации украинской энергетики и приносить значительные средства в государственную казну в военное время. Однако для этого Украина должна имплементировать максимально полно законодательство ЕС и усовершенствовать действующую модель рынка э/э и отменить экспортное ПСО", - подчеркнул он. Омельченко.

Ранее государственное предприятие "Энергетическая компания Украины" призвало к отмене спецобязанности по экспорту электроэнергии.