Скасування прайс-кепів стимулюватиме відновлення енергоринку, - DiXi Group

За словами експертки, існуючі цінові обмеження - прайс-кепи - стримують можливості українського ринку. Вона зазначає, в ЄС ринок функціонує без таких обмежень.

"Першочергове питання – залучення інвестицій. Покриття військових ризиків та відсутність боргів на балансуючому ринку вже можуть створити мінімально необхідні умови. Наступним кроком має бути лібералізація ринку, оскільки ми досі маємо цінові прайс-кепи (обмеження), тоді як європейський ринок працює без них", - наголосила Павленко.

Вона також підкреслила, що для довгострокового відновлення генерації та модернізації енергетичної інфраструктури країні обов’язково потрібно повернутись до ринкових цін і тарифів. Однак цей перехід має бути ретельно спланований урядом із чітким розкладом (протягом двох, п’яти, семи років тощо) та прозорістю розподілу тарифних надходжень на відбудову.

Раніше директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко заявив, що існуюча система прайс-кепів значно обмежує можливості для комерційного імпорту електроенергії, що є критично важливим для стабілізації ринку в умовах зупинки роботи атомних блоків влітку.