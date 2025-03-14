Отмена прайс-кепов будет стимулировать восстановление энергорынка, - DiXi Group

По словам эксперта, существующие ценовые ограничения - прайс-кэпы - сдерживают возможности украинского рынка. Она отмечает, в ЕС рынок функционирует без таких ограничений.

"Первоочередной вопрос - привлечение инвестиций. Покрытие военных рисков и отсутствие долгов на балансирующем рынке уже могут создать минимально необходимые условия. Следующим шагом должна быть либерализация рынка, поскольку мы до сих пор имеем ценовые прайс-кэпы (ограничения), тогда как европейский рынок работает без них", - отметила Павленко.

Она также подчеркнула, что для долгосрочного восстановления генерации и модернизации энергетической инфраструктуры стране обязательно нужно вернуться к рыночным ценам и тарифам. Однако этот переход должен быть тщательно спланирован правительством с четким расписанием (в течение двух, пяти, семи лет и т.д.) и прозрачностью распределения тарифных поступлений на восстановление.

Ранее директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко заявил, что существующая система прайс-кепов значительно ограничивает возможности для коммерческого импорта электроэнергии, что является критически важным для стабилизации рынка в условиях остановки работы атомных блоков летом.