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Скасування прайс-кепів дозволить зупинити зростання боргів в енергетиці, - експерт

П'ятниця 27 жовтня 2023 15:04
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Скасування прайс-кепів дозволить зупинити зростання боргів в енергетиці, - експерт Фото: скасування прайс-кепів дозволить зупинити зростання боргів в енергетиці (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Скасування цінових обмежень на ринку електроенергії (прайс-кепів) дозволить зупинити зростання боргів в енергетиці та стабілізувати ситуацію з ними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Всеукраїнської енергетичної Асамблеї Івана Плачкова.

Він розповів, що через встановлені цінові обмеження в галузі енергетики сформувались значні борги між енергетичними компаніями.

Зокрема, борг "Енергоатома" перед учасниками ринку склав 19 млрд грн, борг "Укренерго" - 50 млрд грн, а борг саме перед "Укренерго" - 60 млрд грн. Плачков наголосив, що ці борги продовжують зростати.

"Прайс-кепи треба скасувати. Якщо ми скасовуємо прайс-кепи ці борги не будуть рости і вони більш-менш стабілізуються", - підкреслив експерт.

У підсумку Плачков звернувся до голови комітету Верховної Ради з енергетики та житлово-комунальних послуг Андрія Геруса з проханням посприяти вирішенню проблеми цих боргів.

Раніше голова державної "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що для збалансування роботи енергосистеми під час опалювального сезону необхідно усунути регуляторні обмеження на ціну електроенергії.

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Електроенергія
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