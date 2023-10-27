Скасування прайс-кепів дозволить зупинити зростання боргів в енергетиці, - експерт
Скасування цінових обмежень на ринку електроенергії (прайс-кепів) дозволить зупинити зростання боргів в енергетиці та стабілізувати ситуацію з ними.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Всеукраїнської енергетичної Асамблеї Івана Плачкова.
Він розповів, що через встановлені цінові обмеження в галузі енергетики сформувались значні борги між енергетичними компаніями.
Зокрема, борг "Енергоатома" перед учасниками ринку склав 19 млрд грн, борг "Укренерго" - 50 млрд грн, а борг саме перед "Укренерго" - 60 млрд грн. Плачков наголосив, що ці борги продовжують зростати.
"Прайс-кепи треба скасувати. Якщо ми скасовуємо прайс-кепи ці борги не будуть рости і вони більш-менш стабілізуються", - підкреслив експерт.
У підсумку Плачков звернувся до голови комітету Верховної Ради з енергетики та житлово-комунальних послуг Андрія Геруса з проханням посприяти вирішенню проблеми цих боргів.
Раніше голова державної "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що для збалансування роботи енергосистеми під час опалювального сезону необхідно усунути регуляторні обмеження на ціну електроенергії.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.