Отмена прайс-кепов позволит остановить рост долгов в энергетике, - эксперт

Отмена ценовых ограничений на рынке электроэнергии (прайс-кепов) позволит остановить рост долгов в энергетике и стабилизировать ситуацию с ними.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Всеукраинской энергетической Ассамблеи Ивана Плачкова.

Он рассказал, что из-за установленных ценовых ограничений в области энергетики сформировались значительные долги между энергетическими компаниями.

В частности, долг "Энергоатома" перед участниками рынка составил 19 млрд грн, долг "Укрэнерго" - 50 млрд грн, а долг именно перед "Укрэнерго" - 60 млрд грн. Плачков подчеркнул, что эти долги продолжают расти.

"Прайс-кепы нужно отменить. Если мы отменяем прайс-кепы, эти долги не будут расти и они более или менее стабилизируются", - подчеркнул эксперт.

В итоге Плачков обратился к председателю комитета Верховной Рады по энергетике и жилищно-коммунальным услугам Андрею Герусу с просьбой посодействовать решению проблемы этих долгов.

Ранее глава государственной "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что для сбалансирования работы энергосистемы во время отопительного сезона необходимо устранить регуляторные ограничения на цену электроэнергии.