Скасування пільг і нові умови надання допомоги: все про зміни, які чекають українців у Польщі

Продовжать термін тимчасового захисту

Українцям продовжили термін тимчасового захисту до 30 вересня 2025 року. Це також передбачає розширенням доступу до медичних послуг, сімейних та соціальних виплат, допомог, що виплачуються ZUS (заклад соціального страхування), та можливості перебування в колективних закладах розміщення.

Зміняться умови надання виплат на школярів і безкоштовного навчання студентів

Надання виплати за програмою Dobry Start (це виплата у розмірі 300 злотих, яку раз на рік отримують батьки школярів для придбання шкільного приладдя тощо) залежатиме від того, чи виконує дитина програму однорічної підготовки до школи, обов’язкову шкільну програму чи закладу дошкільної освіти.

Також поправка передбачає, що студенти можуть брати участь у додаткових безкоштовних уроках польської мови не більше протягом трьох років. Рішення стосуватиметься студентів, які почали брати участь у заняттях у 2022/2023 та 2023/2024 рр.

Зміняться умови надання виплати за програмою Dobry Start (фото: Getty Images)

Нові правила підтвердження особи

Закон передбачає запровадження нових правил підтвердження особи громадянина України, який претендує на номер PESEL (загальний ідентифікаційний номер фізичних осіб). Єдиний спосіб - пред’явити дійсний dokument podróży - це документ, виданий воєводою за місцем проживання іноземця, призначений для використання у Польщі та за кордоном.

Крім того, Закон змінює кінцевий термін подання заявки на номер PESEL зі статусом UKR з 30 днів від дати прибуття на територію Республіки Польща на відразу "після прибуття".

Допомогу на проживання та харчування надаватимуть за договором

Правка до закону також передбачає, що з 1 липня фінансування підтримки у вигляді проживання та харчування для біженців з України, які перебувають в особливо скрутному становищі, буде можливе лише на підставі укладеного договору з місцевим воєводою або органом місцевого самоврядування.

Також зміняться правила участі у витратах на проживання та харчування в колективних центрах розміщення, щоб стягнення належних субсидій було ефективнішим, ніж зараз.

Деякі виплати й пільги скасують

Закон передбачає скасування пільг, пов'язаних з компенсацією витрат на перебування та харчування біженців, які понесли власники приватної власності. З 1 липня закінчується допомога на фінансування виготовлення фотографії та одноразова грошова допомога в розмірі 300 злотих.

Визначать окремі підстави для анулювання посвідок

Також планується запровадити окремі підстави для анулювання посвідок на тимчасове проживання громадян України.

"Цей дозвіл буде вилучено, якщо це буде потрібно з міркувань національної оборони чи безпеки чи охорони громадської безпеки та порядку, або якщо дані громадянина України внесено до списку іноземців, перебування яких на території Республіки Польща є небажаним, або якщо український громадянин залишає територію Республіки Польща на строк не менше 6 місяців", - зазначається у документі.

З'явиться міжкультурний асистент у школах

Закон також передбачає створення посади міжкультурного асистента, який працюватиме в школах для допомоги іноземним дітям, які не знають польської мови або володіють нею на рівні, недостатньому для отримання користі від освіти.