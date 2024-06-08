Як зареєструвати новонароджену дитину в Канаді: інструкція для батьків

У Канаді найбільша українська діаспора у світі, а за час повномасштабної війни вона розрослася ще більше. Не виняток, що вже в еміграції продовжують народжуватися діти.

РБК-Україна з посиланням на платформу для біженців United for Ukraine розповідає, як зареєструвати немовля в Канаді.

Як зареєструвати дитину

Зареєструвати народження дитини можна лише у консульстві Канада. Там фахівці визначать походження немовляти, зареєструють прізвище, ім'я та по батькові.

Заяву про реєстрацію необхідно подати невідкладно, але не пізніше одного місяця з дня народження дитини. Якщо дитина померла під час пологів, заяву про реєстрацію варто подати не пізніше трьох діб.

Реєстрація відбувається за місцем народження чи за місцем проживання батьків або одного з них (за письмовою заявою). У разі хвороби, смерті батьків або з інших причин неможливості реєстрації народження заяву можуть подати родичі або інші особи, уповноважені представником закладу охорони здоров'я, в якому перебувала дитина, народилася або зараз є.

Які документи потрібні для реєстрації

Документ із медичного закладу про народження дитини, паспорти, що засвідчують особи батьків

Заява (письмова або усна) про внесення відомостей про батька

Реєстрація безкоштовна, за її результатами батькам видають свідоцтво про народження.

Чи можна повернутися в Україну

Якщо ви народили дитину в Канаді та хочете повернутися до України, для цього вам потрібні:

документ, що посвідчує особу

свідоцтво про народження дитини, видане консульською установою

Новонароджений українець в Канаді все одно зберігає статус громадянина України. Місце народження малюка не впливає на можливість набуття ним громадянства України.

При цьому Канада надає громадянство всім дітям, які народилися на території держави. Щоб отримати паспорт, знадобиться свідоцтво про народження та заява.