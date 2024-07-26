Скасування мита та ПДВ для енергообладнання: Зеленський підписав закони

Згідно з документами, від податків і митних зборів звільнили імпорт засобів радіоелектронної боротьби, тактичні навушники спеціального військового призначення та деякі комплектуючі для виробництва і ремонту машин розмінування.

Законопроекти також містять правки про звільнення від мита та податку на додану вартість на ввезення в Україну енергетичного обладнання, зокрема:

електрогенераторного обладнання;

обладнання для вітро- та сонячної генерації;

акумулятори (крім акумуляторів малої потужності).

Крім того, у законопроектах є правка, яка звільняє від податку та мит на ввезення в Україну обладнання для виготовлення засобів протидії технічним розвідкам.

Зазначимо, закони набудуть чинності 27 липня, однак Кабінет міністрів ще матиме протягом місяця розробити нормативну базу, необхідну для їх реалізації. Вже після цього можна буде ввозити обладнання в Україну без мита й ПДВ.