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Скасування мита та ПДВ для енергообладнання: Зеленський підписав закони

Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Президент України Володимир Зеленський підписав закони про скасування податку та мит на ввезення товарів, необхідних у виробництві чи ремонті машин механізованого розмінування , а також енергетичного обладнання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на законопроекти №11259 та №11258.

Згідно з документами, від податків і митних зборів звільнили імпорт засобів радіоелектронної боротьби, тактичні навушники спеціального військового призначення та деякі комплектуючі для виробництва і ремонту машин розмінування. 

Законопроекти також містять правки про звільнення від мита та податку на додану вартість на ввезення в Україну енергетичного обладнання, зокрема:

  • електрогенераторного обладнання;
  • обладнання для вітро- та сонячної генерації;
  • акумулятори (крім акумуляторів малої потужності).

Крім того, у законопроектах є правка, яка звільняє від податку та мит на ввезення в Україну обладнання для виготовлення засобів протидії технічним розвідкам.

Зазначимо, закони набудуть чинності 27 липня, однак Кабінет міністрів ще матиме протягом місяця розробити нормативну базу, необхідну для їх реалізації. Вже після цього можна буде ввозити обладнання в Україну без мита й ПДВ.

Нагадаємо, у червні ми повідомляли, що Кабінет міністрів розглядає можливість скасування ввізного мита й ПДВ на все енергетичне обладнання та комплектуючі до нього, а також спрощення митних процедур для його ввезення. Це сприятиме створенню альтернативної генерації в Україні.

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Володимир ЗеленськийНДС