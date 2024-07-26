Отмена пошлины и НДС для энергооборудования: Зеленский подписал законы

Согласно документам, от налогов и таможенных пошлин освободили импорт средств радиоэлектронной борьбы, тактические наушники специального военного назначения и некоторые комплектующие для производства и ремонта машин разминирования.

Законопроекты также содержат правки об освобождении от пошлины и налога на добавленную стоимость на ввоз в Украину энергетического оборудования, в частности:

электрогенераторного оборудования;

оборудование для ветро- и солнечной генерации;

аккумуляторы (кроме аккумуляторов малой мощности).

Кроме того, в законопроектах есть правка, освобождающая от налога и пошлин на ввоз в Украину оборудования для изготовления средств противодействия техническим разведкам.

Отметим, законы вступят в силу 27 июля, однако Кабинет министров еще будет в течение месяца разработать нормативную базу, необходимую для их реализации. Уже после этого можно будет ввозить оборудование в Украину без пошлины и НДС.