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Скасування граничних цін на електроенергію допоможе забезпечити енергобезпеку, - експерт

Фото: скасування граничних цін на електроенергію допоможе забезпечити енергобезпеку, - експерт
Автор: Юлія Бойко

Скасування цінових обмежень на ринку електроенергії дозволить імпортувати електрику та допоможе забезпечити національну енергетичну безпеку України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook директора енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимира Омельченка.

За його словами, знищення окупантами Каховської ГЕС стало черговим нагадуванням того, що вони не полишили надій знищити нашу енергосистему та послабити Україну перед наступним опалювальним сезоном. Через це потрібно бути готовими оперативно реагувати на будь-які виклики.

Омельченко наголосив, що перша проблема, яку потрібно вирішити - забезпечення подальшої євроінтеграція української енергосистеми та доступності імпорту електроенергії.

"У травні Україна скоротила експорт електроенергії на 57%, натомість імпорт збільшила майже вшестеро. Тренд очевидний. Розуміють це і в "Укренерго". У системного оператора заявляють, що нинішні прайс-кепи не дають можливості залучати імпорт в достатніх обсягах через більш високі ціни на електрику в Європі", - додав він.

Експерт зауважив, що в умовах надзвичайної ситуації, яку створили російські терористи, потрібно приймати оперативні рішення для української енергосистеми.

"Щоб імпорт був економічно доцільним, необхідно не чекаючи 30 червня скасувати граничні ціни на ринку електроенергії вже зараз. Справжня ринкова вартість електроенергії дозволить бути готовими до нових викликів та задля національної енергетичної безпеки залучати імпорт", - підсумував Омельченко.

Нагадаємо, раніше голова парламентського комітету з енергетики Андрій Герус заявляв, що підвищення граничних цін на ринку електроенергії у пікові години споживання електроенергії дозволить збалансувати ситуацію на ринку електроенергії.

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Електроенергія