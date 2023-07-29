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Не скасувала, а призупинила. Федерація фехтування роз'яснила рішення щодо Харлан

Фото: фехтувальник Ольга Харлан (Getty Images)
Автор: Максим Шушко

Міжнародна федерація фехтування роз'яснила рішення щодо ситуації із українською спортсменкою Ольгою Харлан.

Про це повідомляє РБК-Україна, з посиланням на сайт Міжнародної федерації фехтування.

Виконавчий комітет Міжнародної федерації фехтування (FIE) пояснив, що дискваліфікація Ольги Харлан не скасована, а призупинена. Це означає, що Харлан виступить у складі збірної України на чемпіонаті світу, однак далі буде відсторонена на два місяці.

У федерації заявили, що після тривалого розгляду інциденту вважає "чорну картку" для українки правомірною і такою, що відповідає усім правилам. Однак після консультації з Міжнародним олімпійським комітетом вирішила дозволити Харлан змагатися на чемпіонаті світу.

Скандал із Харлан

Після перемоги над росіянкою Анною Смирновою, українська спортсменка відмовилася від традиційного ритуалу – рукостискання. Смірнова, яка виступала під "нейтральними прапорами" влаштувала скандал і зажадала дискваліфікації Харлан.

Судді відхилили протест російської фехтувальниці, проте наступний поєдинок Харлан проти болгарки Ілієвої вже не відбувся. Організатори змагань дискваліфікували українську спортсменку.

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