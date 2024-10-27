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Скапінцев потрапив до інших "Селтікс": буде під рукою в чемпіона НБА

Фото: Дмитро Скапінцев (henryherald.com)
Автор: Андрій Костенко

Бігмен збірної України Дмитро Скапінцев включений до попередньої заявки команди "Мен Селтікс" – фарм-клубу чинних переможців Національної баскетбольної асоціації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Х команди.

"Мен Селтікс" грає у G-лізі. У сезоні 2023/24 молодші "кельти" виграли Східну конференцію в своєму турнірі, обігравши "Лонг-Айленд Нетс". Проте у головному фіналі поступилися "Оклахомі Сіті Блю".

28 жовтня команда, що базується у Портленді (штат Мен), розпочне тренувальний збір до нового сезону. У її попередній заявці 15 виконавців, але до 7 листопада список потрібно скоротити до 13-ти гравців. Вже наступного дня "Селтікс" розпочнуть офіційний сезон грою проти "Лонг-Айленда".

Якщо Скапінцев не потрапить до переліку двох зайвих, він гратиме за фарм-клуб чемпіонів НБА. Це означає, що за певних обставин "Бостон" зможе залучити українця до основного складу.

Скапінцев у системі НБА: що відомо

Український центровий вже грав у G-лізі: з 2022 по 2024 рік виступав за фармклуб "Нью-Йорк Нікс" – "Вестчестер". У грудні минулого року підписав короткочасний контракт із "Нью-Йорком" під час кадрової кризи команди. Провів у НБА по хвилині ігрового часу проти "Мілуокі" та "Індіани" й повернувся у "Вестчестер". Цьогоріч відіграв 5 матчів Літньої ліги за "Нью-Йорк", але потім "Нікс" відрахували українця.

На початку жовтня підписав контракт з "Бостоном". В угоді був прописаний пункт, згідно з яким клуб міг відрахувати гравця перед стартом сезону НБА. Після двох передсезонних матчів "Селтікс" скористався цією опцією.

Раніше показали момент дня в НБА, в якому слемданк центрового "Мемфіса" спиною до кошика шокував "Орландо".

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