RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Скапинцев попал в другой "Селтикс": будет под рукой у чемпиона НБА

Фото: Дмитрий Скапинцев (henryherald.com)
Автор: Андрей Костенко

Бигмен сборной Украины Дмитрий Скапинцев включен в предварительную заявку команды "Мэн Селтикс" – фарм-клуба действующих победителей Национальной баскетбольной ассоциации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Х команды.

"Мэн Селтикс" играет в G-лиге. В сезоне 2023/24 младшие "кельты" выиграли Восточную конференцию в своем турнире, обыграв "Лонг-Айленд Нетс". Однако в главном финале уступили "Оклахоме Сити Блю".

28 октября команда, базирующаяся в Портленде (штат Мэн), начнет тренировочный сбор к новому сезону. В ее предварительной заявке 15 исполнителей, но до 7 ноября список нужно сократить до 13 игроков. На следующий день "Селтикс" начнут официальный сезон игрой против "Лонг-Айленда".

Если Скапинцев не попадет в число двух лишних, он будет играть за фарм-клуб чемпионов НБА. Это означает, что при определенных обстоятельствах "Бостон" сможет привлечь украинца в основной состав.

Скапинцев в системе НБА: что известно

Украинский центровой уже играл в G-лиге: с 2022 по 2024 год выступал за фарм-клуб "Нью-Йорк Никс" – "Вестчестер". В декабре прошлого года подписал кратковременный контракт с "Нью-Йорком" во время кадрового кризиса команды. Провел в НБА по минуте игрового времени против "Милуоки" и "Индианы" и вернулся в "Вестчестер". В этом году отыграл 5 матчей Летней лиги за "Нью-Йорк", но затем "Никс" отчислили украинца.

В начале октября подписал контракт с "Бостоном". В соглашении был прописан пункт, согласно которому клуб мог отчислить игрока перед стартом сезона НБА. После двух предсезонных матчей "Селтикс" воспользовался этой опцией.

Ранее показали момент дня в НБА, в котором слэм-данк центрового "Мемфиса" спиной к корзине шокировал "Орландо".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НБАСборная УкраиныБаскетбол