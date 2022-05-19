ru ua
Чт, 19 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

"Скандинавское досье": Турция подготовила требования по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО

Новина українською →
Анкара, Четверг 19 мая 2022 09:43
"Скандинавское досье": Турция подготовила требования по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО Фото: Турция подготовила требования по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

В Турции могут пересмотреть свое отношение относительно вступления Финляндии и Швеции в НАТО. Для этого Анкара подготовила "скандинавское досье" из пяти требований, которые выдвигает этим двум странам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Türkiye.

Известно, в следующий понедельник делегации из Швеции и Финляндии приедут в Анкару с визитом, чтобы найти способы убедить Анкару для получения одобрения на членство в НАТО.

Дипломатов, как пишет газета, примет заместитель министра иностранных дел Турции Седат Онал, он сообщит о требованиях его страны.

Так, согласно полученной изданием информации, Анкара подготовила "скандинавское досье" для двух стран, которое состоит из пяти основных пунктов:

  • экстрадиции членов "террористической" Рабочей партии Курдистана (РПК) и организации ФЕТО;
  • признание террористическими Сирийских сил национальной самообороны (СНС), что в Анкаре считают аффилированными с РПК;
  • прекращение поддержки представителей "организации фетхуллахистов" (ФЕТО), которую турецкие власти считают причастной к подготовке переворота в 2016 году;
  • закрытие всех организаций, связанных со структурами, которые в Турции ассоциируют с террористами,
  • предоставление соответствующих гарантий.

Как пишет издание, никаких уступок по этим пяти пунктам в Анкаре делать не собираются.

"Они (дипломаты - ред.) будут вынуждены принять во внимание наши требования. Возможно им придется несколько раз посетить Турцию", - сообщает Türkiye со ссылкой на дипломатические источники.

Напомним, ранее в Анкаре заявили, процесс переговоров по заявкам Финляндии и Швеции на вступление в НАТО начнется в случае, если будут выполнены все ожидания Турции от обеих стран.

Также сообщалось, что турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган пока не готов поддержать заявки Финляндии и Швеции на вступление в Североатлантический альянс, поскольку они ввели санкции против Турции. Кроме того, турецкий лидер в очередной раз обвинил обе страны в поддержке "курдских террористов".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО Швеция Турция Финляндия
NEWS
Мобилизацию в Украине хотят продлить. Кого не могут призвать на службу
Мобилизацию в Украине хотят продлить. Кого не могут призвать на службу
DAILY
Битва за Харьков и Донбасс. Что сейчас происходит на восточном фронте
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Битва за Харьков и Донбасс. Что сейчас происходит на восточном фронте