ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Скандинавские страны планируют ввести общую электронную ID-карту

Новости » В мире     31.01.2020 - 18:08
Скандинавские страны планируют ввести общую электронную ID-карту
Иллюстративное фото (vk.com)

Общие удостоверения личности планируют ввести для Финляндии, Швеции, Норвегии, Дании и Исландии

В Финляндии, Швеции, Дании, Норвегии и Исландии планируют ввести общую электронную ID-карту. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv.

Сообщается, что министр юстиции Финляндии Анна-Майя Хенрикссон и министр по делам сотрудничества со странами Северной Европы Томас Блумквист настаивают на скорейшем внедрении электронной карты личности для пяти стран северной Европы.

Отметим, изначально внедрить общие ID-карты скандинавским странам рекомендовал Северный совет в 2017 году.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что Кабинет министров Украины разрешил использовать электронные водительские права для внутренних путешествий. Для удостоверения личности при внутренних путешествиях по Украине самолетом или поездом можно будет использовать е-удостоверение водителя в мобильном приложении "ДіЯ" вместо паспорта.

Также сообщалось, что Кабинет министров Украины принял решение о введении электронных ученических и студенческих билетов в следующем учебном году. Они будут введены в 2020-2021 году. Электронные студенческие билеты будут доступны в приложении "Дія".

В Украине отменят привязку оформления ID-карты к месту жительства В Украине готовят внедрение ID-карты в смартфоне
Новости Украины ID картыСеверная Европа
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь