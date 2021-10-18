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Скандинавские авиалинии отменили обязательное ношение масок на внутренних рейсах

Автор: Валерия Полищук

С понедельника, 18 октября, четыре скандинавские авиакомпании больше не будут требовать от пассажиров, летающих между Данией, Норвегией и Швецией, надевать маски на борту своих самолетов. В частности, требование отменили авиакомпании SAS, Norwegian, Wideroe и Flyr.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DPA.

"Норвежское руководство по инфекционному контролю больше не требует от местных пассажиров носить маски, поэтому это требование больше не будет применяться на рейсах Wideroe", - заявила пресс-секретарь Силье Брандволл.

Однако, по ее словам, маски по-прежнему необходимо надевать на рейсах в страны за пределами региона.

В аэропорту Гардермоен, расположенном недалеко от норвежской столицы Осло, требование о ношении масок было отменено в пятницу, 15 октября.

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