Скандинавські авіалінії скасували обов'язкове носіння масок на внутрішніх рейсах

З понеділка, 18 жовтня, чотири скандинавські авіакомпанії більше не будуть вимагати від пасажирів, що літають між Данією, Норвегією та Швецією, надягати маски на борту своїх літаків. Зокрема, вимогу скасували авіакомпанії SAS, Norwegian, Wideroe і Flyr.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DPA .

"Норвезьке керівництво з інфекційного контролю більше не вимагає від місцевих пасажирів носити маски, тому ця вимога більше не буде застосовуватися на рейсах Wideroe", - заявила прес-секретар Сільє Брандволл.

Однак, за її словами, маски як і раніше необхідно надягати на рейсах в країни за межами регіону.

В аеропорту Гардермоен, розташованому недалеко від норвезької столиці Осло, вимога про носіння масок було скасовано в п'ятницю, 15 Жовтня.