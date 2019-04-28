У Скандинавії через страйк пілотів скасували ще більше 1200 авіарейсів

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Скасовані рейси на понеділок і вівторок

Скандинавська авіакомпанія SAS скасувала ще 1213 рейсів, які були заплановані на понеділок і вівторок з-за страйку пілотів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

В авіакомпанії заявили, що страйк пілотів торкнеться понад 61 тис. пасажирів у понеділок, які не зможуть потрапити на 667 рейсів, а також 436 рейсів у вівторок, якими повинні були скористатися 49 тис. пасажирів.

"Ми глибоко шкодуємо, що наші клієнти постраждали від триваючої пілотної страйку, з-за чого SAS довелося скасувати рейси в понеділок і вівторок", - заявили в авіакомпанії.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Скандинавії з-за страйку пілотів скасували понад 500 рейсів. Шведська конфедерація транспортних підприємств заявила, що вона не може піти на 13-відсоткове підвищення заробітної плати, якої вимагають пілоти, так як враховують їх і без того високу середню заробітну плату", але в асоціації пілотів заявили, що не заробітна плата була в центрі уваги, а робочі графіки, так як у більшості пілотів компанії змінні графіки