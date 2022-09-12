Скандальный экс-форвард "Челси" оформил возвращение в АПЛ

33-летний нападающий вернулся в чемпионат Англии. Ранее он отыграл 3 сезона за лондонский "Челси".

Диего Коста подписал с "волками" контракт до конца сезона 2022/23. На "Молинью" он выступит под 29-м номером. Двухкратный чемпион Англии должен создать конкуренцию в линии атаки "Вулвз", где команда из-за травм потеряла Чикинью и Калайджича.

В 2014-2017 гг. Диего Коста провел 89 матчей в АПЛ, в которых забил 52 мяча. Позже форвард со скандалом покинул "Челси" ради выступлений в мадридском "Атлетико". Последним клубом бразильца с испанским паспортом был "Атлетико Минейро", а с зимы он имел статус свободного агента.

Ранее Премьер-лига и другие профессиональные дивизионы Англии и Шотландии перенесли все запланированные на 9-12 сентября матчи из-за смерти британской королевы Елизаветы ІІ. Судьба поединков на внутренних аренах обеих стран на этой неделе пока неизвестна.