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Скандальный экс-форвард "Челси" оформил возвращение в АПЛ

Фото: Диего Коста пополнил ряды "волков" (facebook.com/wolves)
Автор: Антон Федорцив

Бывший нападающий сборных Бразилии и Испании Диего Коста присоединился к английскому "Вулверхэмптону".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

33-летний нападающий вернулся в чемпионат Англии. Ранее он отыграл 3 сезона за лондонский "Челси".

Диего Коста подписал с "волками" контракт до конца сезона 2022/23. На "Молинью" он выступит под 29-м номером. Двухкратный чемпион Англии должен создать конкуренцию в линии атаки "Вулвз", где команда из-за травм потеряла Чикинью и Калайджича.

В 2014-2017 гг. Диего Коста провел 89 матчей в АПЛ, в которых забил 52 мяча. Позже форвард со скандалом покинул "Челси" ради выступлений в мадридском "Атлетико". Последним клубом бразильца с испанским паспортом был "Атлетико Минейро", а с зимы он имел статус свободного агента.

Ранее Премьер-лига и другие профессиональные дивизионы Англии и Шотландии перенесли все запланированные на 9-12 сентября матчи из-за смерти британской королевы Елизаветы ІІ. Судьба поединков на внутренних аренах обеих стран на этой неделе пока неизвестна.

К слову, ранее подготовили экспресс-презентацию "Селтика" на групповом этапе Лиги чемпионов 2022/23.

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