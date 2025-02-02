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Скандальну рекламу "Медузи" буде припинено, усі матеріали видалили, - посол

Берлін, Неділя 02 лютого 2025 19:16
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Скандальну рекламу "Медузи" буде припинено, усі матеріали видалили, - посол Фото: посол України в Німеччині Олексій Макєєв (Getty Images)
Автор: Данило Крамаренко

Берлінське агентство Lure видалило з мережі всі матеріали, пов'язані зі скандальною кампанією російського видання "Медуза". Раніше в європейських містах показали рекламу з використанням кадрів з українцями, які постраждали від ударів РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook посла в Німеччині Олексія Макеєва.

"Ну що ж, зимову навалу медуз на Європу і Канаду ми з вами, здається, зупинили. Щойно отримав відповідь від креативного директора і засновника Lure на мій вчорашній лист. Головне в листі - це слова, що Lure видалив усі пов'язані з кампанією матеріали з мережі та проінструктував партнерів невідкладно припинити їхню демонстрацію на будь-яких платформах", - зазначив він.

За його словами, припинення демонстрації матеріалів означає завершення скандальної рекламної кампанії.

Він також додав, що повідомив Ярославу Базилевичу про особисті вибачення агентства. Зазначимо, його зображення було використано в рекламній кампанії. Він втратив дружину та трьох доньок унаслідок російського удару по Львову.

Нагадаємо, вчора МЗС України засудило кампанію "Медузи", в якій було використано кадри зі зруйнованих міст - Львова, Бучі та Бородянки.

Спікер МЗС Георгій Тихий вимагав видалити рекламний контент, який експлуатує українські страждання.

Раніше в самій "Медузі" говорили, що готували "експеримент" щодо реклами своєї англомовної версії майже 8 місяців. І берлінське агентство Lure безкоштовно підготувало ролики. Які кілька днів у січні демонструвалися в Лондоні, Берліні та Парижі.

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Російська Федерація Берлін медуза
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