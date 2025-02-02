Скандальная реклама "Медузы" будет прекращена, все материалы удалили, - посол

Берлинское агентство Lure удалило из сети все материалы, связанные со скандальной кампанией российского издания "Медуза". Ранее в европейских городах показали рекламу с использованием кадров с украинцами, пострадавшими от ударов РФ.

"Ну что ж, зимнее нашествие медуз на Европу и Канаду мы с вами, кажется, остановили. Только что получил ответ от креативного директора и основателя Lure на мое вчерашнее письмо. Главное в письме - это слова, что Lure удалил все связанные с кампанией материалы из сети и проинструктировал партнеров безотлагательно прекратить их демонстрацию на любых платформах", - отметил он.

По его словам, прекращение демонстрации материалов означает завершение скандальной рекламной кампании.

Он также добавил, что сообщил Ярославу Базилевичу о личных извинениях агентства. Отметим, его изображение было использовано в рекламной кампании. Он потерял жену и трех дочерей в результате российского удара по Львову.