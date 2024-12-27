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Скандального професора Василенка звільнили з КНУ

Київ, П'ятниця 27 грудня 2024 19:30
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Скандального професора Василенка звільнили з КНУ Фото: професор Микита Василенко (facebook.com/nikita.vasilenko)
Автор: Тетяна Степанова

Керівництво Київського національного університету імені Тараса Шевченка вирішило звільнити професора Інституту журналістки Микиту Василенка. Причиною стало його скандальне висловлювання про "голодних українок".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу КНУ.

Зазначається, що підставою для рішення стали висновки Вченої ради, кафедри Інституту журналістики та Постійної комісії Вченої ради університету, які виявили "системні порушення" в поведінці професора.

Комісія зазначила, що поведінка Василенка не лише шкодить університету, але й суперечить моральним і професійним стандартам, що очікуються від викладачів, особливо в умовах воєнного часу.

"На підставі рекомендацій вченої ради ННІ журналістики та Постійної комісії Вченої ради з питань етики, ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка підписав наказ про дострокове розірвання контракту з професором Микитою Василенком. Контракт буде припинено 30 грудня 2024 року відповідно до умов контракту та законодавства", - йдеться у заяві КНУ.

Скандал з професором Василенком

Нагадаємо, днями професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка та журналіст Микита Василенко опинився у центрі чергового скандалу через свої заяви щодо того, що прибуття іноземних миротворців до України може покращити демографічну ситуацію.

В інтерв’ю Олександру Шелесту Василенко заявив, що завдяки іноземним миротворцям наша країна зможе покращити демографічну ситуацію. На його думку, це станеться через "тисячі голодних українських жінок", які, за його словами, можуть зацікавити "чоловіків із грошима".

Детальніше про скандал читайте у матеріалі РБК-Україна.

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