Скандального професора Василенка звільнили з КНУ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу КНУ.

Зазначається, що підставою для рішення стали висновки Вченої ради, кафедри Інституту журналістики та Постійної комісії Вченої ради університету, які виявили "системні порушення" в поведінці професора.

Комісія зазначила, що поведінка Василенка не лише шкодить університету, але й суперечить моральним і професійним стандартам, що очікуються від викладачів, особливо в умовах воєнного часу.

"На підставі рекомендацій вченої ради ННІ журналістики та Постійної комісії Вченої ради з питань етики, ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка підписав наказ про дострокове розірвання контракту з професором Микитою Василенком. Контракт буде припинено 30 грудня 2024 року відповідно до умов контракту та законодавства", - йдеться у заяві КНУ.