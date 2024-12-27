Скандального профессора Василенко уволили из КНУ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КНУ.

Отмечается, что основанием для решения стали выводы Ученого совета, кафедры Института журналистики и Постоянной комиссии Ученого совета университета, которые обнаружили "системные нарушения" в поведении профессора.

Комиссия отметила, что поведение Василенко не только вредит университету, но и противоречит моральным и профессиональным стандартам, которые ожидаются от преподавателей, особенно в условиях военного времени.

"На основании рекомендаций ученого совета УНИ журналистики и Постоянной комиссии Ученого совета по вопросам этики, ректор Киевского национального университета имени Тараса Шевченко подписал приказ о досрочном расторжении контракта с профессором Никитой Василенко. Контракт будет прекращен 30 декабря 2024 года в соответствии с условиями контракта и законодательства", - говорится в заявлении КНУ.