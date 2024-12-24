"Перейшов межу". Професор КНУ потрапив у скандал через висловлювання про жінок

Професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка та журналіст Микита Василенко опинився у центрі чергового скандалу через свої заяви щодо того, що прибуття іноземних миротворців до України може покращити демографічну ситуацію.

РБК-Україна повідомляє, що такі думки Микита Василенко висловив в інтерв’ю YouTube-каналу Олександра Шелеста.

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У чому суть скандалу із Микитою Василенком

В інтерв’ю Шелесту Василенко заявив, що завдяки іноземним миротворцям наша країна зможе покращити демографічну ситуацію. На його думку, це станеться через "тисячі голодних українських жінок", які, за його словами, можуть зацікавити "чоловіків із грошима". Зазначимо, раніше у Центрі протидії дезінформації при РНБО України писали, що на каналі Олександра Шелеста були помічені співзвучні до російської пропаганди наративи.

"Ви уявляєте, як це вирішить демографічну проблему. Щонайменше сорок тисяч мужиків, з грошима, голодних до жінок, які не пройшли випробування фронтом, а вихованих на хороших європейських харчах. І сотні тисяч голодних українок, які не встигли виїхати з тих чи інших причин, чоловіки яких або на війні уже вбиті, або покалічені", – заявив Василенко.

Він також говорить, що нібито чув від людей, які пережили нацистську окупацію у період Другої світової війни, що у Дніпропетровській області народжувалися "фріцівські" діти – їх там виросло ціле покоління.

Реакція студентів та журналістів на заяву Василенка

Ці висловлювання викликали обурення серед студентів, медійної спільноти та громадськості. Студенти Інституту журналістики КНУ рішуче засудили заяви Василенка, а Студпарламент оголосив про припинення співпраці з адміністрацією закладу, поки професор не буде звільнений. Вони вважають його висловлювання такими, що дискредитують університет та журналістську професію.

"У зв’язку з систематичними виступами викладача Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка Микити Кімовича Василенка на проросійських майданчиках, сексистськими висловлюваннями та просуванням російських наративів, Студентський парламент Навчально-наукового інституту журналістики оголошує бойкот адміністрації інституту", – йдеться у заяві Студпарламенту.

Українські журналісти, зокрема випускники Інституту журналістики, висловили обурення останніми висловлюваннями професора Микити Василенка. Медійники наголошують, що його риторика шкодить репутації університету та дискредитує журналістську професію. Журналістська спільнота закликає керівництво закладу освіти звільнити Василенка з посади, аби захистити навчальний процес від впливу осіб із сумнівними поглядами.

Колумніст видання "Детектор медіа" Ярослав Зубченко закликав звільнити Василенка, порівнюючи його присутність в університеті з діяльністю проросійських політиків у Верховній Раді.

Випускник бакалаврату Інституту журналістики КНУ та журналіст hromadske Денис Булавін заявив, що останні висловлювання Василенка лише підтвердили правильність його рішення не продовжувати навчання в цьому закладі.

Булавін наголосив, що не хоче здобувати освіту в місці, де працює людина, яка демонструє суперечливі погляди та заперечує проросійську риторику підсанкційних телеканалів ZIK, NewsOne і "112", на яких Василенко раніше виступав.

Професорка Волинського національного університету імені Лесі Українки, членкиня ГО "Діячки" Оксана Ярош вважає, що такі висловлювання свідчать про недостатню роботу університету в питаннях протидії дискримінації та сексизму.

Ярош наголосила, що коментарі Василенка поширюють сексистські наративи, які суперечать державній гендерній політиці України та представляють жінок як об’єкти сексуальних послуг, цитуючи "Повагу".

Омбудсмен ініціює перевірки в університеті

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив про необхідність перевірки скандальних висловлювань професора Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Лубінець зазначив, що раніше цей професор вже отримував догану після дисциплінарного реагування університету на колективне звернення студентів.

Омбудсман повідомив, що направив листи до МОН для здійснення державного нагляду, а також до університету з вимогою провести службове розслідування. Він також вбачає потребу у зверненні до Служби безпеки України.

"Неетична поведінка перейшла межу, і це має отримати належну реакцію компетентних органів", – підкреслив Дмитро Лубінець.

Хто такий Микита Василенко

Микита Кімович Василенко – доктор філологічних наук, кандидат філософських наук, професор, письменник та видавець. Народився 19 липня 1956 року в Сумах.

У 1978 році закінчив філологічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка, а у 2007 році завершив докторантуру Інституту журналістики того ж університету.

Свою викладацьку діяльність у КНУ розпочав у 1984 році. Нині працює в Навчально-науковому інституті журналістики на кафедрі періодичної преси.

Основними напрямами його наукової діяльності є жанри у пресі (інформаційна та аналітична групи), розвиток репортажу в українських і зарубіжних виданнях, а також питання професійної етики та журналістського розслідування.

Микита Василенко є батьком Соні Кошкіної (Ксенії Микитівни Василенко), української журналістки та головної редакторки видання LB.ua.