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Скандального фискала, задержанного при получении крупной взятки, уволили из ГФС

Rb]d, Среда 13 января 2021 15:43
Скандального фискала, задержанного при получении крупной взятки, уволили из ГФС
Фото: Государственная фискальная служба (facebook.com)
Автор: РБК-Украина

Заместителя начальника Офиса крупных плательщиков налогов Государственной фискальной службы Сергея Лебедка уволено с занимаемой должности. Основанием для увольнения послужил рапорт самого Лебедка.

Об этом РБК-Украина стало известно из приказа председателя ГФС Вадима Мельника, копия которого есть в распоряжении редакции.

Скандального фискала, задержанного при получении крупной взятки, уволили из ГФС

Как известно, в 2017 году, когда Лебедко исполнял обязанности начальника управления внутренней безопасности налоговой, его задержала СБУ по подозрению в вымогательстве денег за возмещение НДС с крупного предприятия.

Речь шла о получении взятки в 66 миллионов гривен. Впоследствии Лебедко уволили. В настоящее время судебный процесс по этому делу продолжается, следующее заседание назначили на 18 января.

Напомним, вчера в СМИ распространялась информация, что Сергея Лебедка было назначено исполняющим обязанности начальника Офиса крупных плательщиков налогов Государственной фискальной службы.

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