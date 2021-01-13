Скандального фискала, задержанного при получении крупной взятки, уволили из ГФС

Фото: Государственная фискальная служба (facebook.com)

Заместителя начальника Офиса крупных плательщиков налогов Государственной фискальной службы Сергея Лебедка уволено с занимаемой должности. Основанием для увольнения послужил рапорт самого Лебедка.

Об этом РБК-Украина стало известно из приказа председателя ГФС Вадима Мельника, копия которого есть в распоряжении редакции.

Как известно, в 2017 году, когда Лебедко исполнял обязанности начальника управления внутренней безопасности налоговой, его задержала СБУ по подозрению в вымогательстве денег за возмещение НДС с крупного предприятия.

Речь шла о получении взятки в 66 миллионов гривен. Впоследствии Лебедко уволили. В настоящее время судебный процесс по этому делу продолжается, следующее заседание назначили на 18 января.

Напомним, вчера в СМИ распространялась информация, что Сергея Лебедка было назначено исполняющим обязанности начальника Офиса крупных плательщиков налогов Государственной фискальной службы.