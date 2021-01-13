ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Скандального фіскала, затриманого при отриманні великого хабаря, звільнили з ДФС

Rb]d, Середа 13 січня 2021 16:43
Скандального фіскала, затриманого при отриманні великого хабаря, звільнили з ДФС
Фото: Державна фіскальна служба (facebook.com)
Автор: РБК-Україна

Заступника начальника Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби Сергія Лебедка звільнено з займаної посади. Підставою до звільнення став рапорт самого Лебедка.

Про це РБК-Україна стало відомо з наказу голови ДФС Вадима Мельника, копія якого є в розпорядженні редакції.

Скандального фіскала, затриманого при отриманні великого хабаря, звільнили з ДФС

Як відомо, у 2017 році, коли Лебедко виконував обов'язки начальника управління внутрішньої безпеки податкової, його затримала СБУ за підозрою у вимаганні грошей за відшкодування ПДВ з великого підприємства.

Мова йшла про отримання хабаря у 66 мільйонів гривень. Згодом Лебедка звільнили. Наразі судовий процес по цій справі досі триває, наступне засідання призначили на 18 січня.

Нагадаємо, вчора в ЗМІ поширювалась інформація, що Сергія Лебедка призначено виконувачем обов’язків начальника Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Політика ДФСналоговая реформакадровая политика

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся