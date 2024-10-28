Скандальний форвард став одноклубником Маліновського

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу .

34-річний футболіст дістався генуезькому клубу безкоштовно. Його угода розрахована до кінця поточного сезону. Як інформують італійські ЗМІ, за цей час він заробить приблизно 300 тис. євро.

Балотеллі перебував у статусі вільного агента після того, як влітку пішов з турецького клубу "Адана Демірспор", у складі якого забив 7 голів у 16 матчах. Майже чотири місяці він шукав собі нову команду, поки не знайшов спільної мови с керівництвом "Дженоа".

Генуезький клуб, за який виступає півзахисник збірної України Руслан Маліновський, – 12-й у кар'єрі "Супер Маріо". У найкращі роки форвард захищав кольори італійських "Інтера" та "Мілана", англійських "Манчестер Сіті" та "Ліверпуля".

За збірну Італії Балотеллі провів 36 матчів, у яких забив 14 голів. Разом з командою став віце-чемпіоном Євро-2012. Останній матч за "Скуадра Адзурру" він провів у 2018 році.

Хто такий Маріо Балотеллі

Народився в італійському Палермо в сім'ї вихідців із Гани. Проте вже в два роки був відданий під опіку італійцям Франческо та Сільвії Балотеллі.

Під час юнацької кар'єри встиг змінити п'ять клубів, аж поки в 2005 році не дебютував у великому футболі у складі "Лумеццане". З 2007 до 2010 року виступав за міланський "Інтер", з яким тричі став чемпіоном Італії і переміг у Лізі чемпіонів у 2010 році.

Того ж року перейшов за 25 млн фунтів у англійський "Манчестер Сіті". Виграв із командою чемпіонський титул і Кубок країни, але через постійні конфлікти був змушений піти в "Мілан". У 2014 році знову поїхав до Англії, перейшовши в "Ліверпуль". Там провально провів дебютний сезон і вкотре повернувся в "Мілан" на правах оренди.

Крім того, встиг пограти за італійські клуби "Брешия" і "Монца", французькі "Ніццу" і "Марсель", турецький "Адана Демірспор" та швейцарський "Сьон". Практично в кожному клубі в нього виникали конфлікти з партнерами та тренерами. Також потрапляв у чисельні скандали за межами футбольного поля.