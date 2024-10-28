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Скандальный форвард стал одноклубником Малиновского

Генуя, Понедельник 28 октября 2024 20:01
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Скандальный форвард стал одноклубником Малиновского Фото: Марио Балотелли (facebook.com/genoaCFCofficial)
Автор: Андрей Костенко

Бывшая звезда сборной Италии Марио Балотелли вернулся в Серию А. Известный сложным характером форвард подписал контракт с "Дженоа".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

34-летний футболист достался генуэзскому клубу бесплатно. Его соглашение рассчитано до конца текущего сезона. Как информируют итальянские СМИ, за это время он заработает около 300 тыс. евро.

Балотелли находился в статусе свободного агента после того, как летом ушел из турецкого клуба "Адана Демирспор", в составе которого забил 7 голов в 16 матчах. Почти четыре месяца он искал себе новую команду, пока не нашел общий язык с руководством "Дженоа".

Генуэзский клуб, за который выступает полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский – 12-й в карьере "Супер Марио". В лучшие годы форвард защищал цвета итальянских "Интера" и "Милана", английских "Манчестер Сити" и "Ливерпуля".

За сборную Италии Балотелли провел 36 матчей, в которых забил 14 голов. Вместе с командой стал вице-чемпионом Евро-2012. Последний матч за "Скуадра Адзурру" он провел в 2018 году.

Скандальный форвард стал одноклубником Малиновского

Кто такой Марио Балотелли

Родился в итальянском Палермо в семье выходцев из Ганы. Однако уже в два года был отдан под опеку итальянцам Франческо и Сильвии Балотелли.

Во время юношеской карьеры успел сменить пять клубов, пока в 2005 году не дебютировал в большом футболе в составе "Лумеццане". С 2007 по 2010 год выступал за миланский "Интер", с которым трижды стал чемпионом Италии и победил в Лиге чемпионов в 2010 году.

В том же году перешел за 25 млн. фунтов в английский "Манчестер Сити". Выиграл с командой чемпионский титул и Кубок страны, но из-за постоянных конфликтов был вынужден уйти в "Милан". В 2014 году снова уехал в Англию, перейдя в "Ливерпуль". Там провально провел дебютный сезон и еще раз вернулся в "Милан" на правах аренды.

Кроме того, успел поиграть за итальянские клубы "Брешия" и "Монца", французские "Ниццу" и "Марсель", турецкий "Адана Демирспор" и швейцарский "Сьон". Практически в каждом клубе у него возникали конфликты с партнерами и тренерами. Также попадал в многочисленные скандалы за пределами футбольного поля.

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